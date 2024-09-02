Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией
Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций.
Португальская футбольная федерация опубликовала список игроков национальной команды, которые примут участие в матчах Лиги наций против сборных Хорватии и Шотландии. Игры состоятся 5 и 8 сентября соответственно.
В список вошли 25 футболистов.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»);
Защита: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тиагу Сантуш («Лилль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»);
Полузащита: Жоау Пальинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Феликс («Челси»), Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш (оба – «Спортинг»);
Нападение: Рафаэл Леау («Милан»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»).
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией
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