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Захарян взял в «Реал Сосьедад» номер, под которым раньше играл Карпин

Полузащитник сборной России Арсен Захарян будет выступать за «Реал Сосьедад» в сезоне‑2024/25 под восьмым номером, сообщает пресс‑служба клуба.

Захарян взял номер Карпина в «Реал Сосьедад»
© Матч ТВ

В прошлом сезоне 21‑летний россиянин играл за испанский клуб под 12‑м номером.

Восьмой номер освободился в клубе после ухода полузащитника Микеля Мерино в английский «Арсенал».

В текущем сезоне российский футболист пока не выходил на поле из‑за травмы.

Ранее под восьмым номером за клуб из Сан‑Себастьяна выступал нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Футбол
Арсен Захарян
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