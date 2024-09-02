Мбаппе о сравнении с Роналду: «Я уважаю Криштиану, но я пришел в «Реал», чтобы быть Килианом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что его не беспокоят постоянные сравнения с экс‑форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Реал» обыграл «Бетис» (2:0) в 4‑м туре Ла Лиги. Мбаппе сделал дубль в матче, для него это дебютные голы за мадридский клуб.

— Это не давление, это футбол. Преемник Роналду? Все знают, как я уважаю Криштиану, но я пришел, чтобы быть Килианом. Единственное оказываемое на меня давление — это необходимость адаптироваться в команде.

Я чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого‑то три игры — это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы.

Быть здесь — мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации, — приводит слова Мбаппе Marca.

Следующий матч «Реал» проведет против «Реал Сосьедад» 14 сентября в гостях.