Ростовская область, 2 сентября 2024. DON24.RU. Карпин, Осипенко и Глебов прибыли на сбор национальной команды России в Новогорск, сообщает телеграм-канал «Сборная России по футболу».

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Дончане приехали сразу после встречи 7-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Факелом». Многие игроки уже также приступили к первой тренировке.

Сборная России сыграет два товарищеских матча на выезде во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября – Таиланд. Оба матча будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Отметим, что сборная Таиланда занимает 101-ю строчку в рейтинге ФИФА, сборная Вьетнама – 115-ю. Российская команда занимает в рейтинге 33-е место.

Сборная России по футболу в своем последнем матче в начале июня обыграла команду Белоруссии в Минске. Встреча завершилась со счетом 4:0. Матч учитывался в рейтинге ФИФА.