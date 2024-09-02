Дивеев и Солдатенков не примут участия в сентябрьских матчах сборной России

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и игрок обороны самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков не сыграют за сборную России по футболу в сентябрьских товарищеских матчах. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России проведет матчи с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут 5 и 7 сентября соответственно. Встречи состоятся в Ханое.

"Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не поможет национальной сборной в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований, тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба. Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне, после проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы, тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения", - сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Вызов в сборную России получил защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев. Отмечается, что тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного-двух игроков.