ПСЖ обратился к сборной России с просьбой насчет Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что французский ПСЖ попросил национальную команду дать сыграть вратарю Матвею Сафонову в матче с Таиландом, передает Sport24.

"Мы хотим, чтобы все вратари сыграли. ПСЖ просил дать сыграть матч с командой, которая выше по рейтингу. Это будет Таиланд", - сказал Кафанов.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе "Ми Динь". Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Голкипер ПСЖ Сафонов приедет в сборную России, несмотря на болезнь

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.