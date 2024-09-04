Футболист молодежной сборной России рассказал о настрое на игры с Вьетнамом

Полузащитник молодежной сборной России Илья Ишков рассказал о настрое на предстоящие товарищеские матчи с командой Вьетнама. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

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«Сказали, что это очень хорошая команда, показали пару отрывков их игр. Никакой недооценки нет, — сказал Ишков.

Молодежная сборная России сыграет с командой Вьетнама два матча — 6 и 9 сентября. Встречи пройдут в закрытом режиме по просьбе принимающей стороны.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.