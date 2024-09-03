«Крылья Советов» не собираются увольнять главного тренера

Футбольный клуб «Крылья Советов» не рассматривает вариант отставки своего главного тренера Игоря Осинькина до возобновления чемпионата после паузы на матчи сборных, об этом сообщает Иван Карпов.

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«Резких движений по тренеру в клубе делать не собираются. У Виталича последний год контракта, и платить ему неустойку в размере зарплаты (7,4 миллионов рублей в месяц) до конца соглашения — не хотят», - заявил Карпов в своем телеграмм-канале «Инсайды от Карпа».

Самарский клуб идет на 11 месте в РПЛ с 6 очками и 5 поражениями в 7 матчах.

В Кубке России «Крылья Советов» идут вовсе без побед в группе A. За 3 тура в матчах со «Спартаком», «Динамо Москва» и «Динамо Махачкала» они забили один гол, а пропустили девять.

Следующий матч для команды Осинькина пройдет 13 сентября в гостях против казанского «Рубина».