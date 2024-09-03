Агент Гурцкая раскритиковал Соболева после презентации в «Зените»

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал нападающего Александра Соболева после презентации в «Зените».

«Я удивлён, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что когда был маленький в Барнауле, то уже тогда мечтал попасть в «Зенит»? Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917 года и всегда хотел попасть в «Зенит», и моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все сразу стали бы за него болеть на трибуне.

Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов, и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста не нужны никакие слова, от футболиста нужны действия. Он говорит: «Дайте мне шанс»… Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе шансы нужны», — сказал Гурцкая в эфире программы «Эту футбол, брат!».

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл в «Зенит» 30 августа.