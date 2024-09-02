«Аль-Иттихад» арендовал защитника «Локомотива» Марио Митая

По информации СМИ, саудовский "Аль-Иттихад" арендовал левого защитника московского "Локомотива" и сборной Албании Марио Митая. Сообщается, что аренда 21-летнего футболиста является платной - саудовский клуб должен будет заплатить "железнодорожникам" 1,2 млн евро. Кроме того, "Аль-Иттихад" будет иметь право выкупа футболиста за 5 млн евро.

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Марио Митай выступает за "Локомотив" с августа 2022 года. За это время защитник принял участие в 49 матчах, в которых отдал 2 голевые передачи и получил 5 жёлтых карточек.

По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.