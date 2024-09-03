В «Копенгагене» довольны, что смогли заполучить российского нападающего

Российский нападающий Герман Онугха сможет сразу адаптироваться в «Копенгагене», в команде очень хорошо знают этого игрока, заявил главный тренер датчан Якоб Нееструп.

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Контракт Онгухи с «Копенгагеном» рассчитан на два года. Российский форвард нигерийского происхождения в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, забив 15 мячей в 31 матче за «Вайле».

— Мы смогли видеть игру Онугхи в Суперлиге, очень хорошо знаем, какого игрока получаем. Это футболист, который доставил неприятности многим соперникам, включая и нашу команду. Его сила, умение играть в воздухе и отличные навыки завершения ударов обеими ногами заставляют нас верить в него как в будущего бомбардира «Копенгагена», — приводит слова тренера пресс‑служба датского клуба. — Мы усердно работали, чтобы заполучить игрока, который сможет привнести в матчи необходимый уровень качества и обеспечить конкуренцию на позиции. Он показал это в прошлом сезоне, когда стал лучшим бомбардиром Суперлиги. Онугха хорошо знает датскую лигу, что является большим преимуществом, — добавил спортивный директор «Копенгагена» Суне Смит‑Нильсен.

Онугха родился в Москве. Форвард играл в России за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».