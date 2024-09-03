«Локо» далёк от чемпионской гонки. О проблеме уже говорит Галактионов

Клубу жизненно необходимы трансферы.

© Чемпионат.com

«Локомотив» неожиданно «сгорел» дома «Краснодару» в матче 7-го тура РПЛ (0:3). Да, в двух пропущенных голах есть большая вина голкипера Ильи Лантратова. На пятой минуте он выронил мяч из рук и фактически подарил его Виктору Са. А в конце первого тайма срубил в своей штрафной Джона Кордобу: судья Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

Но прошедший матч — редкий плохой день Лантратова. У «Локо» же есть гораздо более острые проблемы. Если клуб их не решит до закрытия трансферного окна, то вряд ли поборется за высокие места.

© Чемпионат.com

Сравните летнюю трансферную кампанию «Локомотива» со сделками «Зенита» или «Спартака». Клуб забрал у «Оренбурга» за € 2,5 млн форварда Дмитрия Воробьёва, а также на правах свободных агентов подписал вратаря Антона Митрюшкина и полузащитника Артёма Тимофеева. Всё.

Зато потерял «Локо» нескольких ключевых футболистов: Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Не забываем и об уходе Артёма Дзюбы с Маринато Гильерме. Главный тренер Михаил Галактионов после матча с «Краснодаром» подметил, что клуб ещё и не начинал трансферную кампанию. Намёк руководству на необходимость усиления?

«Мы пока и не начинали [трансферную кампанию]. Уже говорили, что квалифицированных игроков хочется всегда, и если эта квалификация будет, то будем предпринимать действия. Не только на это [трансферы легионеров] надо уповать, нужно быть более дисциплинированными и организованными. Если убрать недочёты, которые были, игра могла бы сложиться по-другому. Нам нужно всё проанализировать. Какие-то эпизоды приходят из каких-то нюансов. Мы сами «привозим» некоторые моменты и даём лишние передачи. Таких моментов очень много. Будем проводить работу над ошибками». - Михаил Галактионов, главный тренер «Локомотива».

Тренера «Локо» можно понять. Он выжимает максимум из имеющихся ресурсов. Заменить Глушенкова? Легко. В команде есть юный Алексей Батраков, за месяц ставший главным футболистом в атаке. Усилить фланги нападения? Сделаем из номинального защитника Ильи Самошникова достойного вингера. Пиняев не в форме? Окей, у нас остаётся Наир Тикнизян, способный сыграть слева в атаке. Нет вариативности в центре защиты? Конструируем связку из Жерзино Ньямси и Евгения Морозова.

На этом топливе «Локомотив» катился несколько туров. А после шести матчей даже выбрался на первое место. Где-то команде фартило (как с ЦСКА), где-то крутая игра в атаке перевешивала среднюю работу в обороне («Акрон», «Ростов»). Во встрече же с «Краснодаром» плохой день был у игроков на обеих половинах поля. В эпизодах казалось, что «Локо» нужна совсем минимальная помощь, какой-то футболист, способный дать импульс.

«Характер игры был таким, что ничего не предвещало беды, — отмечал Галактионов после матча. — Мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Уходить на перерыв при 0:2… Вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией. Мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. К сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, более мастеровито и классно распорядился своими эпизодами».

Но оказалось, что у тренера «Локомотива» нет вариативности на скамейке. Замена Дмитрия Воробьёва на Тимура Сулейманова не даст новых качеств команде на поле. Как и выход Владислава Сарвели не станет Х-фактором, который поможет переломить ход игры. Сергей Пиняев находится не в лучшей форме, Вадим Раков пока что сыроват, а Никита Салтыков всё ещё ищет себя в «Локо».

В центре поля у Галактионова есть Дмитрий Баринов и Артём Карпукас — основная связка на старте сезона. А что за ней? В клуб пришёл Артём Тимофеев — неплохой футболист, но лишь усреднивший состав, а не давший скачок в уровне. Если что-то случится, то у «Локо» просто нет глубины. И в центр поля придётся опускать Батракова — других вариантов нет. Например, на этой позиции мог бы сыграть Марио Митай, но его, если верить инсайду Ивана Карпова, отправили в аренду в «Аль-Иттихад». Итого — три (четыре с оговоркой) футболиста на два важнейших места в полузащите. Сравните это с возможностями «Зенита» и «Спартака».

Центральные защитники — наверное, самая болезненная тема для «Локомотива». За семь туров команда пропустила 10 мячей. Это худший результат среди топ-6 клубов РПЛ. Для сравнения: «Зенит» пропустил всего один мяч, «Краснодар» и «Спартак» — по три, ЦСКА — четыре. Будем честны: Жерзино Ньямси, Евгений Морозов, Егор Погостнов и Лукас Фассон — не самый мощный набор защитников. Француз при внушительных габаритах имеет кучу недостатков, Погостнов не убеждает в роли игрока старта, Фассон не эталон надёжности и вдобавок выбыл из-за травмы на четыре месяца. А Морозову бы не помешал более опытный и статусный партнёр. Евгений ещё не дорос до статуса лидера защиты «Локо».

Вывод? Команде жизненно необходимы трансферы. Причём руководству нужно привезти несколько игроков в стартовый состав. Иначе «Локомотив» точно пролетит мимо борьбы как за титул, так и за медали. Центральный защитник (а лучше два), игрок в середину поля и в нападение (вингер и/или центрфорвард).

К счастью для болельщиков, телодвижения в плане входящих трансферов совершаются. Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» договорился с «Ференцварошем» об аренде Эдгара Севикяна. Мы помним 23-летнего вингера по выступлениям за «Пари НН». А теперь он едет помогать Михаилу Галактионову, с которым поработал в Нижнем Новгороде.

Ещё одна потенциальная сделка — Монтассар Тальби. Экс-защитник «Рубина» выступает за французский «Лорьян». «Чемпионату» стало известно, что «Локо» также ведёт переговоры об аренде этого 26-летнего футболиста. Плюс игрок в центр обороны. Другой вопрос: станет ли Тальби качественным усилением?

Не стоит обманываться красивой картинкой с кучей россиян в составе «Локо» и восемью игроками сборной России. Медали РПЛ даются за голы, очки, но никак не за умение экономить. «Локомотиву» необходимы покупки. До конца трансферного окна — девять дней. Ждём ходов от боссов клуба.