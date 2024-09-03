Руслан Литвинов рассказал о варианте продолжения карьеры после ухода из "Спартака"

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов раскрыл приоритетное направление для перехода из московского клуба.

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"У меня ничего не спрашивали [об интересе "Ростова" - прим. ред.]. Честно. Это все без меня прошло. Я был в курсе вопросов по поводу меня. Я многим говорил уже, что если уходить, то рассматривать надо только Европу. Я в "Спартаке" сейчас, доволен. Понятно, что в какие-то моменты меньше игрового времени, но это футбол", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

Руслан Литвинов с 14 лет выступает за команды клубной структуры московского "Спартака". За основной состав красно-белых игрок сыграл 106 матчей, в которых забил 5 голов, отдал 6 передач и получил 18 жёлтых карточек.

По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.