В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возвращении Миранчука

«Переговоров по Антону Миранчуку не ведется. Вероятности его возвращения на сегодняшний день нет» — председатель совдира «Локомотива» Нагорных
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Матч ТВ», что клуб не ведет переговоров о возвращении полузащитника Антона Миранчука в команду.
Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении срока действия контракта. В настоящий момент 28‑летний футболист находится в статусе свободного агента.
— Может ли быть что‑то по (Антону) Миранчуку до конца окна?
— Никаких переговоров по нему не ведется. Вероятности, что он вернется в команду, на сегодняшний день нет, — сказал Нагорных в интервью «Матч ТВ».