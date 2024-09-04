В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возвращении Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Матч ТВ», что клуб не ведет переговоров о возвращении полузащитника Антона Миранчука в команду.

© Матч ТВ

Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении срока действия контракта. В настоящий момент 28‑летний футболист находится в статусе свободного агента.

— Может ли быть что‑то по (Антону) Миранчуку до конца окна?

— Никаких переговоров по нему не ведется. Вероятности, что он вернется в команду, на сегодняшний день нет, — сказал Нагорных в интервью «Матч ТВ».