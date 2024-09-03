В руководстве "Локомотива" раскрыли, какую традицию завели в новом сезоне

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о традиции, которую команда завела с начала сезона-2024/25.

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"Знаете, в нынешнем сезоне мы завели новую традицию: после каждой домашней игры на стадионе проходит командный ужин, на него собираются семьи, друзья, близкие футболистов. Обычно там проходит некий разговор накоротке с ребятами. И мы ориентируем команду на то, чтобы давать бой в каждой отдельно взятой игре и постоянно находиться в топе РПЛ", - приводит слова Нагорных "Матч ТВ".

После 7-го тура московский "Локомотив" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России "железнодорожники" одержали три победы из трёх и лидирует в группе В.

После перерыва на международные игры красно-зелёные в 8-м туре РПЛ отправится на выезд для встречи с "Оренбургом", которая состоится 14 сентября и начнётся в 12:00 по московскому времени. В Кубке России "Локомотив" 17 сентября ожидает домашняя игра с подмосковными "Химками".