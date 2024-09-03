«Оренбург» интересуется хавбеком ЦСКА

По данным СМИ, "Оренбург" рассматривает варианты возможного подписания чилийского опорного хавбека ЦСКА Виктора Мендеса. Руководство "Оренбурга" рассматривает варианты возможного перехода 24-летнего опорного полузащитника ЦСКА и сборной Чили Виктора Мендеса, сообщают СМИ.

По данным источника, изучаются возможности аренды игрока до конца сезона или полноценного трансфера. Сообщается, что препятствием в оформлении сделки может стать заработная плата Мендеса в ЦСКА в размере около 900 тысяч евро в год, в то время как "Оренбург" готов платить чилийскому хавбеку не более 500 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Виктор Мендес не провёл за ЦСКА ни одного матча. В сезоне-2023/2024 на его счету 33 игры в составе красно-синих во всех турнирах и 1 забитый гол.