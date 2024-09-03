Тренер Балахнин заявил, что "Локомотив" не готов к лидерству в РПЛ

Футбольный тренер Сергей Балахнин заявил, что московский «Локомотив» не готов к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив успел на старте сезона побыть лидером РПЛ. Это да, но я считаю, что это эпизод. Последний матч с «Краснодаром» показал, что они пока к лидерству не готовы», — сказал Балахнин.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.