Тен Хаг превращается в Моуринью. Пока только на словах

Эрик отбивается от журналистов с помощью статистики xG.

В «Манчестер Юнайтед» снова неспокойно. Сезон только начался, а вокруг главного тренера уже напряжённая обстановка. И тут стоит коротко напомнить предысторию. Эрик тен Хаг пришёл в «МЮ» чуть больше двух лет назад. Первый сезон сложился хорошо. Даже несмотря на болезненное расставание с Криштиану Роналду, команда заняла третье место и выиграла Кубок лиги.

А вот прошедший сезон получился неубедительным. «МЮ» провалился в двух главных турнирах – занял последнее место в группе ЛЧ, пропустив выше не только «Баварию», но и «Копенгаген» с «Галатасараем». А в чемпионате Англии занял восьмое место. Так низко команда в истории АПЛ не опускалась никогда (турнир под этим названием существует с сезона-1992/1993). Было и много другой неприятной статистики. Например, Андре Онана отбил больше ударов в створ (146), чем любой другой голкипер в лиге. Правда, разница забитых и пропущенных мячей всё равно осталась отрицательной (-1). Однако вместе с тем «МЮ» удалось выиграть Кубок Англии. Причём по ходу турнира команда прошла в том числе «Ливерпуль», а в финале обыграла «Сити».

В конце прошлого сезона было много слухов об уходе главного тренера. Позже стало официально известно, что шли переговоры с Томасом Тухелем (помимо инсайдеров, об этом говорил и сам тен Хаг). Одно из самых авторитетных изданий Англии The Guardian опубликовало новость, что тренер будет уволен летом 2024-го вне зависимости от результата в финале Кубка Англии. Затем «МЮ» не просто обыграл «Сити», но и выглядел не хуже лучшей команды страны.

В середине июня появились инсайды The Athletic, что тен Хаг остаётся, а в начале июля об этом объявили официально. Причём тренера не только сохранили, но ещё и продлили его контракт до лета 2026 года. Таким образом, «МЮ» продемонстрировал, что проблемы были не в главном тренере. Хотя его штаб пополнили экс-нападающий «МЮ» Руд ван Нистелрой и экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Рене Хаке.

В летнее трансферное окно клуб мощно обновился. Отпустил в том числе тех, чей уход давно напрашивался: Аарона Ван-Биссаку (€ 17,6 млн), Донни ван де Бека (€ 0,6 млн), Джейдона Санчо (аренда), Антони Марсьяля (бесплатно). А ещё «МЮ» покинули Скотт Мактоминей (€ 30,5 млн), Мэйсон Гринвуд (€ 26 млн), Рафаэль Варан (бесплатно) и несколько воспитанников. Закупка получилась тоже солидной – правый защитник Нуссайр Мазрауи (€ 15 млн), центральные защитники Маттейс де Лигт (€ 45 млн) и Лени Йоро (€ 62 млн), опорник Мануэль Угарте (€ 50 млн) и нападающий Джошуа Зиркзее (€ 42 млн).

При этом новый сезон стартовал для «МЮ» неубедительно. Началось всё с поражения в Суперкубке Англии по пенальти. Здесь можно сослаться, что новички «МЮ» ещё не подъехали к этому моменту, но у «Сити» проблем с составом было даже больше (отсутствовали в том числе ключевой футболист Родри и лучший игрок АПЛ прошлого сезона Фил Фоден). Ну а затем «МЮ» за три тура взял три очка лишь раз. В первом матче чемпионата с трудом обыграли «Фулхэм» – Зиркзее забил победный на 87-й минуте. После этого случились два поражения – от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3).

Особенно болезненным получился последний матч. После того как Мохамед Салах забил третий мяч, у него за следующие две минуты было ещё два убойных момента. После этого гостевые фанаты начали издевательски скандировать «оле» на каждый точный пас «Ливерпуля». А ещё приезжие болельщики распевали Ten Hag at the wheel («Тен Хаг у руля»). Изначально у фанатов «МЮ» была песня про Уле-Гуннара Сульшера Ole at the wheel. Когда у норвежского тренера плохо пошли дела, фанаты других клубов начали иронично скандировать «Ole at the wheel». В том числе на матче «Сити» с «Ливерпулем» в исполнении болельщиков обеих команд. Теперь так подкалывают тен Хага.

После матча тренер наговорил много интересного во флеш-интервью и на пресс-конференции. Прежде всего несколько раз сказал, что с ним «Юнайтед» взял два трофея. Чем-то напомнило знаменитое высказывание Жозе Моуринью. Правда, имел в виду три титула АПЛ. Под конец пресс-конференции тен Хаг ещё немного поссорился с журналистом, который пожаловался, что у клуба уже два года похожие проблемы:

– Почему вы уверены, что дело в адаптации футболистов, а не в работе тренера?

– Объясните мне, какие ошибки происходят постоянно? Вы уверены в этом? У меня другое видение. Думаю, с вашим подходом вы бы не брали трофеи, как это делали мы, обыгрывая топ-соперников. Вы извините, но, думаю, мы взяли больше всех трофеев за это время после «Сити». Давайте следующий вопрос.

Кроме того, тен Хаг после матча несколько раз сослался на статистику xG. Говорил, что по ожидаемым голам у «Ливерпуля» было не три, а меньше. Это действительно так. Разные статистические платформы давали от 1,17 до 1,70. Тут стоит отметить, что «Ливерпуль» играл по счёту и два лучших момента «МЮ» создал, уже уступая в три мяча. Метрика действительно на стороне тен Хага – у «Ливерпуля» набралось значительно меньше трёх ожидаемых голов.

Только вот если он признаёт метрику xG, стоит признать, что прошлый сезон получился абсолютно провальным. У «МЮ» было 15-е место по соотношению созданных и допущенных xG в АПЛ. А дистанция в сезон как раз более показательна, чем в один матч. При желании можно заподозрить тренера, что он приводит статистику ожидаемых голов, когда ему это выгодно.

После паузы на матчи сборных «МЮ» сыграет два раза подряд на выезде – с «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас». Если клуб неудачно выступит ещё и в этих матчах, то первую отставку сезона можно будет ждать именно в Манчестере. Тем более что следующие два соперника в АПЛ после вышеуказанных – «Вилла» и «Тоттенхэм». С другой стороны, к ближайшему матчу «МЮ» может быть готов новичок Угарте. Это важно, потому что именно Каземиро и Кобби Майну допустили результативные ошибки в матче с «Ливерпулем». Правда, сам тен Хаг настаивает, что уругвайцу могут потребоваться недели, а то и месяцы, чтобы набрать форму.