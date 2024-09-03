«Аль-Наср» приобрел нападающего из «Челси»

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе 19-летнего бразильского нападающего Анжело Габриэла в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, саудовский клуб заплатил за форварда 23 млн.

«Мы желаем Анджело всего самого лучшего, так как он начинает следующую главу своей карьеры, и благодарим его за работу во время его пребывания в «Челси», — говорится в заявлении пресс-службы лондонцев на официальном сайте.

«Челси» приобрёл Анжело летом 2023 года у бразильского «Сантоса», после чего отдал его в аренду во французский «Страсбург». За сезон во Франции нападающий провёл 25 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. За лондонский клуб Анжело не провёл ни одного официального матча.