Футболиста "Валенсии" арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Нападающий испанского футбольного клуба "Валенсия" Рафаэль Мир задержан Гражданской гвардией Испании по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

По информации издания, инцидент мог произойти в отношении двух женщин возрастом около 25 лет в доме футболиста. В предполагаемом преступлении мог участвовать еще один мужчина, он также задержан. Пострадавшим понадобилась помощь в больнице.

Мире 27 лет, он является выпускником академии "Валенсии" и выступал за взрослую команду с 2015 по 2017 год. Также он играл за английский "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест" и испанские "Лас-Пальмас", "Уэску" и "Севилью". В 2024 году нападающий вернулся в "Валенсию". В составе "Севильи" он становился победителем Лиги Европы. Кроме того, он завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио в составе сборной Испании.