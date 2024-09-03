Шалимов объяснил, почему Соболев решил уйти из «Спартака»

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов объяснил, почему нападающий Александр Соболев принял решение перейти из «Спартака» в «Зенит». По мнению специалиста, этому предшествовала целая цепочка разных событий.

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«Почему он ушёл из «Спартака»? Это же цепь событий. Началось всё с этих утренних завтраков, на которые надо приезжать всей команде — зачем, игроки дома не могут позавтракать? Зачем ехать через всю Москву на завтрак на базу? Потом тема со Слишковичем, который не взял его на главный на тот момент матч сезона — на Кубок в Калининград, и команда в итоге не вышла в финал. В итоге цепь этих мелких глупых событий и привела к тому, что у игрока появилась мысль об уходе. Плюс фактор агента, которому, вероятно, выгоден переход.

Получилась целая комбинация, которой «Спартак» противостоять не смог, не было человека, который бы с игроком просто поговорил, убедил, что в клубе у него нет врагов», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером.