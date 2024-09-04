Владимир Газзаев покинул пост главного тренера «Родины»

Главный тренер московской «Родины» Владимир Газзаев принял решение покинуть должность, сообщает пресс‑служба клуба.

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Специалист возглавил клуб МЕЛБЕТ‑Первой Лиги в июне 2024 года. «Родина» 1 сентября в гостях сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (2:2). Столичная команда в восьми матчах набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

— Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что всё идет хорошо.

Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался, — заявил Газзаев.