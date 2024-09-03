В ЦСКА рассказали, о чем разговаривали на встрече клубов РПЛ с главой департамента РФС

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о встрече клубов Российской Премьер-Лиги с главой департамента РФС Милорадом Мажичем. Функционер отметил, что подобные встречи «глаза в глаза» являются важной частью коммуникации с судейским корпусом в российском футболе.

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«Удовлетворены ли мы ответами Мажича? Некоторые вопросы пока остались в подвешенном состоянии, потому что требуют анализа. Прозвучали определённые предложения от клубов РПЛ, Мажич и коллеги из РФС их услышали. Понятно, что формат и полномочия сегодняшнего совещания не предполагали конкретных решений. Но в любом случае то, что состоялся разговор глаза в глаза — это важно», — приводит слова Романа Бабаева интернет-портал Sport24.

Напомним, встреча Мажича с представителями клубов РПЛ состоялась сегодня, 3 сентября.