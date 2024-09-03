Вратарь сборной Вьетнама рассказал о задевших его соотечественников словах Карпина

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг рассказал о реакции соотечественников на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о нежелании команды играть с вьетнамской командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Он отметил, что вьетнамцев задели слова специалиста.

«Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации», заявил Данг.

Голкипер добавил, что для Вьетнама приезд сборной России — большое событие.

«Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится. Обязательно еще прилетят сюда в свои отпуска с семьями», — рассказал вратарь.

Ранее Карпин описал матчи с Вьетнамом и Таиландом фразой «были варианты и хуже».

«Вы думаете, что кто-то из РФС или тренерского штаба рвался поехать во Вьетнам? Все хотят играть с более сильными соперниками и именно в России», — отметил специалист

Сборная России 5 мая сыграет со Вьетнамом, спустя два дня команда встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».