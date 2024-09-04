УЕФА снижает цены для болельщиков на выездные матчи команд

УЕФА стремится сделать турниры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций более доступными для болельщиков, выезжающих со своей командой на выездные матчи. Об этом сообщает портал организации.

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Теперь УЕФА установил максимальную цену билетов на такие выездные игры. В Лиге чемпионов максимальная цена билета 60 евро (на 10 евро ниже прежнего), в Лиге Европы - 40 евро, в Лиге Конференций - 20 евро.

А в сезоне 2025 - 2026 планируется новое снижение. Билеты будут стоить соответственно 50, 35 и 20 евро.