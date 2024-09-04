Назван лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов по итогам семи туров

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером в РПЛ по количеству созданных голевых моментов по итогам семи туров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

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В семи матчах высшего российского дивизиона сезона-2024/2025 Батраков создал 16 голевых моментов. Всего на два голевых момента меньше создал нападающий «Спартака» Эсекьель Барко. При этом Барко сыграл на 87 минут меньше, чем Батраков. Замыкает тройку лидеров футболист «Динамо» Бителло с 13 созданными голевыми моментами.

Напомним, в семи сыгранных матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Батраков забил три мяча и сделал пять результативных передач. 19-летний футболист получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи с национальными командами Вьетнама и Таиланда.