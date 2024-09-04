В "Локомотиве" рассказали о переговорах с футболистом Севикяном

Вероятность перехода полузащитника венгерского "Ференцвароша" Эдгара Севикяна в московский "Локомотив" достаточно высокая. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация, - сказал Нагорных. - Мы сейчас находимся в высокой степени договоренности. Это воспитанник "Локомотива", Михаил Михайлович Галактионов (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) с ним работал в Нижнем Новгороде (в клубе "Пари НН"), в молодежной сборной команде России. Игрок известный и понятный для нашего тренерского штаба, мы уверены, что он может усилить наши поступательные действия".

Севикяну 23 года, он перешел в "Ференцварош" в январе 2024 года. Также он выступал за испанский "Леванте".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.