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В "Локомотиве" рассказали о переговорах с футболистом Севикяном

Вероятность перехода полузащитника венгерского "Ференцвароша" Эдгара Севикяна в московский "Локомотив" достаточно высокая. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В "Локомотиве" рассказали о переговорах с футболистом Севикяном
© globallookpress.com
"Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация, - сказал Нагорных. - Мы сейчас находимся в высокой степени договоренности. Это воспитанник "Локомотива", Михаил Михайлович Галактионов (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) с ним работал в Нижнем Новгороде (в клубе "Пари НН"), в молодежной сборной команде России. Игрок известный и понятный для нашего тренерского штаба, мы уверены, что он может усилить наши поступательные действия".

Севикяну 23 года, он перешел в "Ференцварош" в январе 2024 года. Также он выступал за испанский "Леванте".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Футбол
Эдгар Севикян
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных