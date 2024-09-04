Нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «Зенита» после перехода из «Спартака», сообщает корреспондент «Матч ТВ».

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В среду «сине‑бело‑голубые» возобновили работу после трех выходных, связанных с паузой в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). Перед началом занятия Соболев прошел через традиционный приветственный тоннель. Затем без ограничений работал в общей группе.

В пятницу «Зенит» объявил о трансфере Соболева из московского «Спартака». Нападающий подписал трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

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