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Месси прокомментировал решение Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая

Аргентинский нападающий Лионель Месси в социальных сетях прокомментировал решение Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

Месси прокомментировал решение Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая
© globallookpress.com

Накануне Суарес заявил, что матч против команды Парагвая 6 сентября станет для него последним за национальную команду.

Месси опубликовал фотографию, на которой обнимает Суареса.

— Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю, — подписал фото Месси.

Месси и Суарес вместе играют за «Интер Майами».