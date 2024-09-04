Месси прокомментировал решение Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая

Аргентинский нападающий Лионель Месси в социальных сетях прокомментировал решение Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

Накануне Суарес заявил, что матч против команды Парагвая 6 сентября станет для него последним за национальную команду.

Месси опубликовал фотографию, на которой обнимает Суареса.

— Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю, — подписал фото Месси.

Месси и Суарес вместе играют за «Интер Майами».