Квинси Промес перешел в новый клуб

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ. Нидерландец бесплатно присоединится к клубу «Дубай Юнайтед», информирует журналист Александр Пойда в своём телеграм-канале.

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Согласно сведениям источника, Промес уже прошёл медицинское обследование перед заключением контракта с клубом. «Дубай Юнайтед» — это один из клубов системы Сергея Ломакина.

Напомним, Промес до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы.

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на это, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был выпущен на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.