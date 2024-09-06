Семак ответил на вопрос о возвращении Глушенкова в общую группу «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении нападающего Максима Глушенкова в общую тренировочную группу.

Глушенков получил перелом руки в матче пятого тура против «Химок» (1:1) и пропустил игру шестого тура с московским «Спартаком» (0:0) и матч седьмого тура с «ПАРИ НН» (3:0).

— Есть ли примерные сроки возвращения Глушенкова в общую группу?

— Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов. Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить, — сказал Семак «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25‑летний Глушенков забил девять мячей в семи матчах во всех турнирах.