Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси и форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попали в список претендентов на престижную награду «Золотой мяч», который 4 сентября опубликовал журнал France Football.

Такое произошло впервые с 2003 года.

Месси — рекордсмен по количеству «Золотых мячей», всего форвард получал эту награду восемь раз. Он выиграл ее и в 2023 году после того, как в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Роналду идет вторым в списке по количеству наград. На его счету пять «Золотых мячей». Его последняя награда на этом голосовании была датирована 2017 годом. После него «Золотой мяч» трижды получил Месси, а также Карим Бензема и Лука Модрич. В 2020-м году голосование не проводилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Церемония вручения премии состоится 28 октября.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.