СМИ: Каземиро настроен остаться в «МЮ» и бороться за место в составе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро решительно намерен остаться в клубе и бороться за свое место в составе, несмотря на неудачный матч против «Ливерпуля». Бразилец отвергнет любые предложения о переходе в турецкий «Галатасарай» до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.

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Каземиро, получающий £ 375 тыс. в неделю, был заменен в перерыве матча с «Ливерпулем» (0:3) после ошибок, которые привели к двум голам в ворота «красных дьяволов». Полузащитник перешёл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за £ 70 млн. в 2022 году. Бразилец также выпал из состава национальной команды. Несмотря на приход новичка Мануэля Угарте, бразилец не заинтересован в уходе с «Олд Траффорд» в данный момент.

Напомним, Каземиро в прошлом сезоне сыграл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.