Жирков стал отцом в четвертый раз

Бывший футболист сборной РФ Юрий Жирков в четвертый раз стал отцом. Как сообщает «Газета.Ru», супруга спортсмена Инна родила еще одного мальчика и поделилась первыми кадрами после родов в социальных сетях.

Напомним, что Юрий Жирков женился на предпринимательнице еще в 2008 году. Через несколько месяцев у них родился первенец, которого они назвали Дмитрием. Спустя два года у супругов родилась дочь Милана, а в 2015 году — мальчик Даниил.

О новой беременности Жирковой стало известно в мае. Она рассказала о своем положении в день рождения, опубликовав кадры с округлившимся животом. В июле пара рассказала, что у них будет мальчик.

Жиркова перед отъездом в роддом успела сделать макияж и укладку. Инна призналась, что хотела быть красивой при первой встрече с сыном. Как назвали мальчика — пока неизвестно.