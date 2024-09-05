Мбаппе: я не хочу мстить «ПСЖ», у меня остались только хорошие воспоминания о клубе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к «ПСЖ», который он покинул минувшим летом в статусе свободного агента. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что парижский клуб имеет задолженность перед французским футболистом по заработной плате в размере € 50 млн.

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«Может быть, дело в возрасте, но я понимаю, что не должно быть мести. То, что произошло в минувшем году, осталось в прошлом. У меня остались только хорошие воспоминания. Это клуб дал мне всё. Я провёл в нём семь замечательных лет. Правда заключается в том, что я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Мбаппе AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивалось, что сторона 25-летнего футболиста направляла «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.