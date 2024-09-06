Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую победу за 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В домашнем матче группового этапа Лиги наций дивизиона D игроки из Сан-Марино обыграли противников из Лихтенштейна. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету нападающего Нико Сенсоли на 53-й минуте.

Сборная Сан-Марино выиграла второй матч в своей истории и первый с 28 апреля 2004 года. Тогда команда также победила Лихтенштейн со счетом 1:0. Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Лихтенштейн располагается на 199-й строчке.

В другом матче Лиги наций отметился новым достижением Криштиану Роналду. Форвард сборной Португалии поразил ворота Хорватии — этот гол стал для него 900-м в карьере.