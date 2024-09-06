Покупка «Спартаком» португальского футболиста Рикарду Мангаша оказалась под угрозой срыва из-за появившегося в соцсетях его девушки Кайлир Сантуш ролика, в котором спортсмен предстает накрашенным и одетым в женское платье*. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В шуточном ролике Кайлир Сантуш и Рикарду Мангаш одеты в облегающие платья и накрашены, а подпись к видео гласит: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд». После начавшегося скандала видео «быстро удалили и почистили», отмечает канал.

Такая шутка привела к негативным комментариям в российских соцсетях. Футбольные болельщики обвинили португальца в нетрадиционной сексуальной ориентации и пропаганде запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ролик также проверят СК и Генпрокуратура. Представители общественных организаций призвали привлечь Мангаша по статье о пропаганде ЛГБТ*. В частности, глава Совета отцов РФ Андрей Згонников заявил, что пускать футболиста в Россию нельзя, а «Спартаку» стоит провести с ним беседу на тему пропаганды нетрадиционных ценностей.

Игрок "Спартака" устроил скандал в одном из московских отделений полиции

При этом в самом футбольном клубе от комментариев отказались. А агент спортсмена Сержиу Тьягу Рибейру заявил, что для полного комплекта документов не хватает только визы, но в ближайшее время она будет получена. Ожидается, что защитник «Витории Гимарайнш» в ближайшее время подпишет контракт по схеме «2+1». Его бывший клуб получит 2,5 млн евро в качестве трансферной компенсации.

Планируется, что Рикарду Мангаш приедет в Москву в ближайшие выходные, пишет sport24.ru.

Ранее в центре скандала оказался один из иностранных игроков «Спартака» Квинси Промес. Он отправился со «Спартаком» на сборы в Дубай, но не улетел вместе с командой в Москву. Как стало известно, футболист был задержан в связи с попыткой скрыться с места ДТП, в которое попал. В марте Промеса поместили под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. В Нидерландах против Квинси Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Срок действия контракта Промеса с московским «Спартаком» истек 30 июня.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ