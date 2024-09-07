Германия разгромила Венгрию со счётом 5:0 в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Германии по футболу со счетом 5:0 обыграла команду Венгрии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Дюссельдорфе.

Забитыми мячами отметились Никлас Фюллькруг (27-я минута), Джамал Мусиала (58), Флориан Вирц (66), Александар Павлович (77) и Кай Хаверц (81, с пенальти).

Сборные Германии и Венгрии провели первый матч в текущем розыгрыше Лиги наций. В следующем туре немцы встретятся на выезде с командой Нидерландов, венгры примут сборную Боснии и Герцеговины. Встречи пройдут 10 сентября.

В других матчах игрового дня сборная Нидерландов дома обыграла боснийцев (5:2), сборная Грузии на своем поле победила команду Чехии (4:1), сборная Англии на выезде переиграла команду Ирландии (2:0), сборная Греции при своих болельщиках справилась с командой Финляндии (3:0), албанцы в гостях оказалась сильнее команды Украины (2:1), сборная Армении в родных стенах одержала победу над командой Латвии (4:1), сборная Мальты в гостях уступила команде Молдавии (0:2), сборная Фарерских островов дома сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1).

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.