Англия победила Ирландию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Ирландии и Англии. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Англии.

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Англии Деклан Райс, пробив в правый верхний угол ворот. Следующим на 26-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Греции и Финляндии. Их встреча начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.