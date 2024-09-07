Футболистки ЦСКА обыграли «Краснодар» и вышли в финал Кубка России

Футболистки московского ЦСКА одержали победу над «Краснодаром» в ответном матче Winline Кубка России.

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Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Мяч на 29‑й минуте забила Марине Ачоян.

В первом матче «красно‑синие» дома разгромили «Краснодар» — 3:0. В финале турнира ЦСКА сыграет со столичным «Локомотивом», игра состоится 5 октября.

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