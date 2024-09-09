Артем Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала»

Нападающий Артём Дзюба высказался о скандальной ситуации, произошедшей между ним и футболистом «Амкала» Антоном Карповым на любительском турнире, который проходил 7 сентября.

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«Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел?» — приводит слова Дзюбы телеграм-канал 13KaiTeam.

Напомним, в результате конфликта Дзюба пнул проходящего мимо него соперника. В ответ на действие Дзюбы «Амкал» принял решение покинуть поле, в игре возникла пауза. В итоге некоторые футболисты «Амкала» доиграли матч, не оказывая сопротивления (0:7).

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.