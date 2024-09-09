Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер (Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Израиля и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.