«Зенит» обыграл «Кайрат» в результативном товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встретились алма-атинский «Кайрат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой сине-бело-голубых— 4:3.

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На 37-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 51-й минуте упрочил преимущество гостей нападающий Матео Кассьерра. На 54-й минуте автоголом отметился нападающий сине-бело-голубых Артур. На 66-й минуте счёт сравнял защитник «Кайрата» Юг Станоев. На 73-й и 78-й минутах забил игрок «Зенита» Лусиано Гонду, оформив дубль. На 90+2-й минуте нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырёв установил окончательный счёт встречи.

До этой игры «Кайрат» и «Зенит» встречались в октябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился вничью со счётом 2:2. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились полузащитники Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака набрала 17 очков. «Кайрат» также находится на первой строчке в своём чемпионате. За 18 игр команда набрала 32 очка.