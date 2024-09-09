«Почему нет?» Вратарь ЦСКА о переходе в «Спартак»

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун, ранее выступавший за екатеринбургский «Урал» на правах аренды, в интервью на YouTube-канале Nobel признался, что не исключает вариант с переходом в столичный «Спартак».

«Почему нет? Все может быть», — заявил он.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадает в старт ЦСКА: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы — 2024.