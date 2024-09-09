Назван срок возвращения Захарян после травмы

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян восстановится от повреждения до конца октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"Его восстановление идет по плану, предложенному медицинским штабом. Он будет готов работать с командой до конца октября", - сообщили в пресс-службе.

30 июля пресс-служба "Реал Сосьедад" сообщила, что у полузащитника выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля.

Захаряну 21 год, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в прошлом году. Футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах чемпионата Испании.