Матч молодежной сборной России в Ханое отменили из-за дикого ливня. Видео

Товарищеский матч молодёжной сборной России до 21 года со сверстниками из Вьетнама в Ханое приостановлен из-за погодных условий. На город обрушился сильный ливень. На момент остановки встречи российская команда ведёт со счётом 2:0.

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Видео из телеграм-канала молодёжной сборной России

Матч проходит на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. В составе сборной России забитыми мячами отметились полузащитник «Сочи» Руслан Барт и защитник московской «Родины» Михаил Рядно, права на которого принадлежат ЦСКА.

Напомним, ранее товарищеский матч основной сборной России с Таиландом, назначенный на 7 сентября, был отменён из-за тайфуна.