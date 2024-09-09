«Зарплата выросла в семь раз». Как российский форвард перешёл в датский топ-клуб

Герман Онугха стал лучшим бомбардиром местной лиги, подписался с «Копенгагеном», а ещё впервые попал в расширенный список сборной России.

© Чемпионат.com

Минувшее лето — переломное для Германа Онугхи. Форвард «Вайле» с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, впервые попал в расширенный список сборной России (на матчи с Вьетнамом и Таиландом), а также ушёл на повышение в «Копенгаген». Константин Кринский расспросил нападающего о новом этапе в карьере.

Какие клубы хотели Онугху: Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Бельгия и Турция

– Всё лето вокруг тебя вертелись клубы и проявляли интерес. Кто был настойчивее всех?

– «Антверпен» всё лето был рядом, регулярно интересовался, что да как. Я не давал ответ, потому что не особо горел желанием туда переходить. Мне не нравится бельгийская лига. Ехать туда из Дании – это не прям вау. Понимаю, что она чуть сильнее, чем датская, но всё же. Да и клуб как по мне – середняк.

– Ещё был интерес из Турции.

– Президент «Вайле» хотел, чтобы я перешёл в «Ризеспор», однако я сразу сказал, что Турцию не рассматриваю вообще. Да, Суперлига считается хорошим турниром, но я к ней серьёзно не отношусь. Не знаю почему. Для меня это как европейская Саудовская Аравия — футбол там, как мне кажется, не на первом плане.

– А куда же ты тогда хотел?

– Самый реальный вариант, который мне подходил, – «Хольштайн» Киль. У нас было общение с главным тренером, со спортивным директором, с руководством. Все очень сильно хотели, однако по финансовым условиям клубы долго не могли договориться. Общались две-три недели, но в итоге не сошлись. Вроде было всё рядом, однако по итогу «Хольштайн» сообщил, что не сможет заплатить желаемую «Вайле» сумму.

Мне даже уже презентовали, как команда играет, какая у меня будет роль. Личные условия тоже обсудили. Но клубы не договорились. А я, как уже говорил тебе в предыдущем интервью, очень хотел в Бундеслигу, очень нравится этот чемпионат.

Появлялся ещё периодически «Майнц», однако первым номером в переговорах не был. Насколько знаю, у них Эрик Максим Шупо-Мотинг был в приоритете, но он в итоге не согласился. На меня вышли в самом конце окна, однако, когда услышали, сколько запросил клуб, ответили отказом — для них это много.

– А много – это сколько? Насколько мне известно, твой трансфер обошёлся «Копенгагену» в € 1,5-1,7 млн.

– Я до сих пор не знаю. Трансферы же оплачиваются не всегда сразу, а траншами. «Хольштайн» предлагал заплатить тремя траншами, «Копенгаген» – не знаю. И, по сути, я даже узнать это не могу. Там ведь ещё обговаривалась структура оплаты: сколько напрямую, сколько бонусом.

– Плюс 40% от продажи получил «Краснодар». Получается, «Вайле» нужно было и это заложить в цену. Явно хотели на тебе заработать.

– Главное в такой ситуации — хотеть не безмерно, ведь по итогу можно вообще ничего не получить. А то зимой я бы подписал контракт с кем угодно и летом ушёл бесплатно.

Варианты в РПЛ и почему не вернулся в Россию

– Какие варианты были в России?

– По этому направлению контактировал с Владимиром Дайнека. Предложения были на уровне «давайте рассмотрим». Однако я понимал, что в Россию пока не хочу возвращаться.

Что за клубы? Контактировали с «Локомотивом», общение было со «Спартаком». Но, думаю, Владимир чувствовал, что с моей стороны нет особого желания играть в РПЛ. И поэтому мы вскоре прекратили попытки переговоров.

– Топ-клуб РПЛ точно бы дал тебе зарплату, превосходящую оклад даже в «Копенгагене».

– Не знаю, мне сложно об этом судить. «Зенит» – наверное, да. Однако скажу как и раньше: зарплата зарплатой, но футбол для меня на первом месте. Тем более у «Копенгагена» есть еврокубки, а через год, если выиграем чемпионат Дании, можем сыграть в Лиге чемпионов. Это стоит любых денег.

– Кстати о деньгах. Во сколько раз выросла твоя зарплата в «Копенгагене» по сравнению с «Вайле»?

– Так, сейчас посчитаю… в семь раз. Но не очень люблю говорить про деньги. Просто надо понимать, что в «Вайле» у меня не было сумасшедшего контракта. Были достойные цифры, однако вау не было. Понятно, что топ-клуб всегда предлагает больше клуба, который борется за выживание.

Трансфер в «Копенгаген» – все подробности

– Ты раньше говорил, что датские гранды, в принципе, интересуются тобой. Почему именно «Копенгаген»?

– Клуб сохранял интерес на протяжении лета. У «Копенгагена» был форвард Орри Оускарссон, вокруг которого было много слухов. И мне сказали: если он останется, то тебя взять не сможем, потому что сажать на лавку и делать вторым не хотим. В итоге Оускарссон за € 20 млн перешёл в «Реал Сосьедад», и они за два дня потом закрыли сделку по мне.

– Получается, из множества вариантов тебя устраивали два – Бундеслига или «Копенгаген».

– Именно что я хотел – да. Был ещё интерес из Испании, но там всё намного тяжелее по бумагам. «Вальядолид» хотел, однако российский паспорт осложнял ситуацию – в Ла Лиге же регламентированное количество игроков в заявке не из ЕС. Видимо, у них было впритык таких футболистов.

Ещё «Лечче» интересовался, представители клуба прилетали на 1-й тур нового сезона, когда я дубль оформил. Им всё нравилось, они сильно загорелись. Но предложили сумму, которая с реальностью никак не сопоставима.

– Как раз про новый сезон. Ты сразу начал забивать, то есть сохранил пиковую форму. Это помогло в переговорах или как-то психологически?

– Конечно. Если кто-то думал, что я игрок сезона, это помогло им понять, что я могу забивать снова. Хотя те, кто интересовался с самого начала, всё это и так знали. По сути, я забил не три гола, а пять – два чистых просто отменили. Можно посмотреть повторы: в первом отменённом голе не было офсайда, во втором – не было фола. Так что я продуктивен, и это хорошо.

– Контракт с «Копенгагеном» у тебя всего на два года. Не расстраивает?

– Нет, а почему? Предлагали «2+1», но я сказал агенту, что так не надо и делаем чисто два года. Потому что я нынешний сезон отыгрываю и дальше будет видно, что дальше делать. Не хотелось привязывать себя на пять лет к одному клубу первым же контрактом. Это не говорит о том, что я хочу потом в другую команду перейти. Просто так мне понятнее.

– Одно дело – привязать себя к «Вайле», другое – к «Копенгагену».

– Два года контракта – это, по сути, как один год. То есть если ты хорошо себя проявляешь по итогам первого сезона, тебе предлагают улучшенные условия и новый срок – ещё три-четыре года. Если не удалось проявить, спокойно уходишь, и клуб вряд ли будет насильно тебя удерживать. Это хороший срок для первого контракта с «Копенгагеном».

– С тренером уже общались? Понятны задачи?

– Много говорили по телефону ещё когда был в «Вайле», очно пообщались в момент заключения договора – в последний день трансферного окна. Всё оформлялось в последние часы.

Якоб Нееструп хорошо меня знает по чемпионату Дании и хотел именно меня. На первой тренировке уже обсудили какие-то нюансы. Затем был товарищеский матч, после него тоже сели поговорили. Тренер молодой, амбициозный и открытый, это не может не нравиться. Контакт хороший.

– «Копенгаген» играет с позиции силы, «Вайле» – на контратаках. Легко перестроишься?

– На атакующий футбол легче перейти. А вот наоборот – с атакующего на оборонительный – сложно.

– Какую планку ставишь перед собой на первый сезон в «Копенгагене»?

– Только одну – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой. Если в «Вайле» это сделал, то понятно, что мне опять нужно это сделать.

– В конце сентября «Копенгаген» играет с «Вайле». Это будет особенный вечер для тебя?

– Будет приятно вернуться туда, где провёл несколько лет.

Попадание в расширенный список сборной России, общение с Карпиным

– Ты попал в расширенный список сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Кто-то из РФС связывался?

– Начальник команды спросил по билетам, если попаду в окончательную заявку. С Валерием Карпиным или кем-то из тренерского штаба я не общался.

– Твои ощущения, когда увидел свою фамилию в расширенном списке сборной?

– Приятно, что заметили. Но вау-эффекта не было. У меня фокус больше был на карьере и на трансфере, на будущем. А то, что не попал в окончательный список – это даже в чём-то сыграло на руку: в эти же дни как раз подписал контракт с «Копенгагеном».

– Видел, что Карпин ответил на твоё отсутствие в окончательном списке?

– Это его мнение, что могу сказать? Он считает, что не факт, что я сыграю, а лететь через полмира, не имея гарантий, – не совсем логично. Такое мнение имеет место быть. Это же не человек извне сказал, а главный тренер сборной России.

– С каким настроением читаешь новости, что матч России с Таиландом отменили из-за тайфуна?

– Когда летят ребята из Европы в Азию и не могут сыграть 90 минут – а я думаю, что планировалась какая-то ротация, чтобы игровое время получили многие – это грустно и неприятно. Понятно, что вмешались погодные обстоятельства. Надеюсь, в следующей раз сборной России ничего не помешает.