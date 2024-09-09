Промес стал резидентом ОАЭ

Нидерландский нападающий футбольного клуба "Юнайтед" Квинси Промес является резидентом ОАЭ, поэтому он может работать и жить на территории страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Юнайтед" Илие Чебану.

5 сентября "Юнайтед" подписал контракт с Промесом, ранее игравшем в московском "Спартаке". "Юнайтед" выступает во второй по силе лиге чемпионата ОАЭ. Первый матч в новом сезоне команда проведет 15 сентября.

"Квинси спокойно находится в ОАЭ. Есть определенные законы, которые нужно разделять по направлениям. Квинси является полноценным резидентом ОАЭ, имеет действующий вид на жительство, который ему позволяет и работать, и жить на территории страны, - сказал Чебану. - У него есть подписанный контракт, отправляется его международный сертификат, этого достаточно, чтобы федерация футбола любой страны заявила игрока".

8 сентября "Юнайтед" обыграл в товарищеском матче "Аль-Хамри" со счетом 2:1. Промес дебютировал за клуб.

"Вчера Квинси Промес дебютировал за наш клуб, сыграл 72 минуты. Мы рады в первую очередь тому, что он выдержал после такой долгой паузы столько времени на поле, все-таки у нас скоро чемпионат, тренер пообщался с ним, договорились о таком игровом времени, - отметил Чебану. - Были очень плохие погодные условия, влажность, сама игра была вяленькой, результативных действий у Квинси не было. Он играл на позиции оттянутого нападающего, иногда включался на фланге. Главное, что он здоров, не получил травму после выхода на поле, дальше уже тренерский штаб будет решать по позиции и другим аспектам, потому что степень важности следующих официальных игр очень высокая. Задачей было дать ему сыграть, почувствовать, побыть на поле". "Сейчас идет процесс его заявки на чемпионат. Все документы подали. Просто все идет через электронную систему, все команды отправляют документы, нужно подождать", - добавил собеседник агентства.

Причины перехода

Чебану объяснил, почему "Юнайтед" решил подписать контракт с Промесом.

"У нас маленький клуб с небольшой историей. Квинси был бы звездой и в лучшем клубе ОАЭ. Для нас это топ-игрок, который является самым сильным футболистом команды по своим игровым качествам, - сказал Чебану. - Также это лидер, человек, который может быть им на поле, дать дополнительный импульс команде. Помимо этого, Квинси - пример профессионализма, легкая мотивация для местных футболистов, чтобы прибавлять. И маркетинговая история, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей приходили на стадион".

2 мая в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что первое слушание по обоим делам Промеса пройдут 20 сентября.

"Насколько я понимаю, следующее заседание у него в конце ноября. Он же подал апелляцию, а это следующая инстанция. Но это его личные вопросы, - сказал Чебану. - Мы имеем с ним контракт, на данный момент условия соглашения устраивают руководство клуба. Главное, что мы вместе, чтобы это позитивно завершилось для игрока".

29 февраля Промес был задержан в Дубае, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако нападающий был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. 1 июля московский "Спартак" объявил об уходе футболиста в связи с истечением контракта.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

Промесу 32 года, он вернулся в "Спартак" в 2021 году. Ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.