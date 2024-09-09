Защитник ЦСКА Дивеев восстановился после повреждения и сможет сыграть с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что будет готов сыграть с «Зенитом» в матче восьмого тура МИР РПЛ.
Матч между командами пройдет в Москве в субботу, 14 сентября, и начнется в 16:30 мск. Российский защитник восстанавливался после небольшого повреждения.
— Сейчас все хорошо, намного лучше. После последней игры был дискомфорт в ахилле. Нужна была пауза, чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях.
— С «Зенитом» можно будет увидеть вас на поле?
— Да, — сказал Дивеев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».