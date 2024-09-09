Защитник ЦСКА Дивеев раскрыл секрет своей результативности в нынешнем сезоне

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» рассказал, как ему удается много забивать в нынешнем сезоне.

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В текущем сезоне Дивеев принял участие в 9 матчах во всех турнирах и забил 5 мячей.

— Откуда такая феноменальная результативность?

— Стандарты, и (нахождение) «в нужное время в нужном месте». У нас хорошее взаимопонимание с Рошей и Мойзесом, мы хорошо действуем и понимаем, что делать. Это оттачивается и тренировками, и есть внутренние секретики.

Конечно, каждому игроку хочется забить, плюс важно, чтобы команда сыграла «на ноль». В обороне мы играем с полной концентрацией, чтобы у соперника не было моментов, в атаке мы пытаемся помочь нападению и что‑нибудь придумать, — сказал Дивеев в эфире программы «Громко!» на телеканале «Матч ТВ».